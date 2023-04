Nintendo ofrece reembolsos de las tiendas de 3DS y Wii U

Como ya se sabe, hace un par de semanas atrás se ha llevado a cabo el cierre oficial de las tiendas digitales de Nintendo 3DS y Wii U, razón por la que un gran catálogo de juegos se ha perdido para siempre. Y para algunos usuarios que se han quedado con saldo a favor, hay una solución para que el dinero lo puedan obtener de regreso en sus cuentas de banco.

En Japón dieron a conocer un método que permite a los usuarios hacer una solicitud de reembolso para que ese saldo pendiente se les regrese, siempre y cuando no tengan fusionadas las cuentas de Nintendo con Switch. Esto se hace para quienes no cuentan con esta consola y no hay manera de que puedan gastar ese dinero debido a que ya no se puede comprar.

[Nintendo eShop]

Nintendo is now accepting refund requests for those in Japan who do not wish to transfer their eShop credit from the Wii U / 3DS to the Nintendo Switch via Nintendo Account link.

I have not seen any plans to offer this service overseas. https://t.co/IuqscHs3gl

— OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2023