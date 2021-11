Nintendo habla sobre su futuro en el cine

Después del fracaso que fue la película de Super Mario Bros. de 1993, Nintendo se mantuvo alejado de esta forma de entretenimiento, concentrándose solo en los videojuegos. Sin embargo, la nueva cinta animada de su propiedad más famosa ha cambiado la posición de la compañía respecto a esta industria. Es así que parece que el Mario de Chris Pratt es solo el primer paso en esta incursión para la Gran N.

En una reciente junta de inversionistas, Shigeru Miyamoto fue cuestionado ante la posibilidad de más películas utilizando las propiedades de Nintendo. Si bien el legendario desarrollador no reveló información detallada, sí mencionó que la compañía japonesa tiene la intención de emplear sus IPs en lo que llama “contenido visual”. Esto fue lo que comentó:

“Tengo grandes expectativas para la película animada CG de Super Mario. Durante décadas, nuestro enfoque ha sido hacer sonreír a los consumidores al crear cada producto con mucho cuidado. También con contenido visual, queremos seguir creando contenido que lleve sonrisas a generaciones de consumidores de todo el mundo. Recientemente anunciamos la fecha de estreno de la película porque la producción está cada vez más cerca de completarse. En el futuro, también queremos utilizar activamente otra propiedad intelectual. Con contenido visual, la gente puede experimentar la propiedad intelectual de Nintendo en una variedad de lugares, por lo que creo que es bueno tener una gran cantidad de contenido accesible para las personas que no tienen un dispositivo de juego dedicado. Sin embargo, queremos seguir haciendo cada título con cuidado, por lo que no puedo hablar de un número específico. Queremos trabajar con diligencia para construir una oferta sólida”.

Aunque por el momento no hay información oficial, un rumor señala que una película de Donkey Kong, con Seth Rogen como la voz de este personaje, ya estaría en planeación. De igual forma, Yoshio Sakamoto, reconocido por su trabajo en la serie de Metroid, ha hablado sobre una serie protagonizada por Samus. Por otro lado, no hay que olvidar los intentos que Netflix y Nintendo llevaron a cabo para hacer una serie animada de The Legend of Zelda. Junto a esto, también es posible que veamos cortos como los que se hicieron para Pikmin.

Nota del Editor:

Queda claro que Nintendo tiene una gigantesca oportunidad en sus manos. La mayor parte de sus propiedades son perfectas para adaptarse al cine o a la televisión. Las más recientes incursiones a la pantalla grande por parte de otras compañías, como SEGA, han demostrado que sí se puede crear una película decente inspirado en los videojuegos.

Vía: Nintendo