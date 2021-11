Squid Game ha sido toda una sensación, al grado de convertirse en la serie más popular de Netflix de habla no inglesa. De esta forma, no es sorpresa escuchar que el público desea ver una segunda temporada. Aunque por semanas no hubo algún tipo de información al respecto, Hwang Dong-hyuk, creador de esta propiedad, por fin ha confirmado que una nueva parte ya está en desarrollo.

Por medio de una entrevista con AP Entertainment, Dong-hyuk confirmó que una segunda temporada de Squid Game ya está en planeación. Sin embargo, por el momento no hay una fecha de estreno, de grabación, o una idea clara de lo que sucederá en esta ocasión. Esto fue lo que comentó.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021