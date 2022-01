Nintendo corrigió la emulación de Ocarina of Time en Switch

Recordarás que cuando se lanzó el Expansion Pack de Nintendo Switch Online, la comunidad descubrió que los juegos de este nuevo servicio en realidad estaban plagados por todo tipo de problemas. The Legend of Zelda: Ocarina of Time en particular recibió bastante críticas por la forma en que emulaba el agua, y sorprendentemente, esto ya ha sido arreglado.

El principal problema estaba relacionado a la falta de neblina y reflejos en el agua, lo cual definitivamente afectaba la atmósfera en ciertas áreas importantes. Tras la última actualización de la aplicación, Ocarina of Time ya recibió unas cuantas mejoras, al menos en los reflejos del agua.

[NSO – Nintendo 64]

It seems the water in the now-infamous Water Temple room has been fixed in the latest update? I think the fog is still missing, though.

Haven’t checked the rest of the game to see if any of the other issues have changed, but this is promising. pic.twitter.com/wcoG3hIxu2

— OatmealDome (@OatmealDome) January 21, 2022