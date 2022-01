Una de las principales preocupaciones que tenían los jugadores de PlayStation al momento de que Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard, fue que muchas de sus franquicias eventualmente se volverían exclusivas de Xbox. No sabemos exactamente cuáles de ellas vayan a serlo, pero según Phil Spencer, Call of Duty seguirá saliendo en plataformas de Sony. Pero, ¿qué pasaría si no lo hiciera? Un grupo de expertos analiza la situación, monetariamente hablando.

Los analistas de CitiGroup llevaron a cabo una serie de cálculos para determinar cuánto dinero podría perder Sony en caso de que Call of Duty efectivamente fuera exclusivo de Xbox. De acuerdo con sus cálculos, la firma nipona perdería entre $87.5 mil millones de dólares y $262.6 mil millones de dólares por año.

Pese a las declaraciones de Spencer, todavía no podemos descartar la posibilidad de que algún día, Call of Duty sea exclusivo de consolas Xbox. Al menos por ahora, los usuarios de PlayStation podrán seguir disfrutando de esta saga en esta plataforma, aunque el acuerdo de marketing que Activision tenía con Sony seguramente llegará a su fin.

Nota del editor: Esta cifra hace todo el sentido del mundo. Después de todo, Call of Duty es una de las franquicias más exitosas que existe en la industria de los videojuegos, y Sony definitivamente se vería afectado por su ausencia. Por ahora solo podemos esperar para ver qué le depara el futuro a esta saga.

Via: TweakTown