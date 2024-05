Ninja Theory: Sinónimo de calidad y… paciencia

La espera finalmente terminó y por fin, la comunidad gamer puede disfrutar de Senua’s Saga: Hellblade II, la más reciente aventura a cargo de Ninja Theory que es una secuela directa de uno de los juegos de culto que se centra en la psicosis y que ha dado de qué hablar por su estilo de arte y, sobre todo, por su apartado sonoro.

En días recientes ha existido la polémica respecto a que este título fue presentado en los Game Awards de 2019 y hasta casi cinco años después, hizo su debut en el mercado, sin embargo, al momento de su anuncio, vagamente se había trabajado en el mismo, por lo que el desarrollo apenas comenzaba.

Tal situación no es de extrañar porque Ninja Theory siempre ha sido cuidadosa con sus tiempos de creación, aunque no en todas las ocasiones han dado los mejores resultados. El talento de este equipo británico comenzó curiosamente con Kung Fu Chaos, una apuesta multijugador de peleas en exclusiva para el primer Xbox.

De igual modo, recibió apoyo de Sony con el objetivo de concebir Heavenly Sword para PlayStation 3, siendo aclamado por la crítica, pero no bien acogido por el consumidor, propiciando que no se concretará una secuela que estaba planeada y en su defecto, llegaría Enslaved: Odyssey to the West que también pasó desapercibido, pese a su gran calidad.

Asimismo, Ninja Theory sorprendió con la jugabilidad de DmC: Devil May Cry, el cual fue cuestionado por la prensa especializada, en especial por la pedantería asociada al carácter del protagonista, pero que técnicamente funcionaba a la perfección con unos controles que respondían de una manera impecable.

Independientemente de la saga de Senua dividida en dos entregas de Hellblade, sus progenitores también han tenido aportaciones al mundo del entretenimiento que no corrieron con la mejor de las suertes, como fue el caso de Fightback (2013) Dexed (2017) y Bleeding Edge (2020).

En el tintero se encuentra Project: Mara, un proyecto de terror psicológico develado en enero de 2020, que sigue sin fecha de estreno y que podría verse retrasado no sólo por estar en fases tempranas de progreso, sino por la partida de del director creativo, Tameem Antoniades, apenas hace un mes.

Ninja Theory ha conseguido forjar su reputación gracias a productos que han tenido un impacto en la industria de los videojuegos desde el enfoque de la crítica y el culto a este pasatiempo, pero no han explotado a nivel comercial, evidenciando que sus producciones satisfacen a un nicho en específico y que pueden tomarse bastante tiempo en su concepción.