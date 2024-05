Llega la expansión Pokémon Escarlata y Púrpura-Mascarada Crepuscular

Cuando hablamos de Pokémon no solo nos referimos a la parte de los videojuegos, dado que ahora se divide en varios productos, empezando por el anime, pasando por los peluches, figuras de acción y hasta cafés temáticos, pero claro, el producto alterno más popular es el juego de cartas coleccionables. Y los fans de este pasatiempo estarán felices, dado que oficialmente se ha lanzado la expansión de Escarlata y Púrpura-Mascarada Crepuscular con todo y el debutante Ogerpon de los DLC lanzados el año pasado.

Según lo que anuncia el comunicado los usuarios se podrán encontrar con Okidogi, Munkidori, Fezandipiti y otros personajes por primera vez en en el TCG de la saga. Estos se descubrieron originalmente en el contenido descargable The Hidden Treasure of Area Zero, Part 1: The Teal Mask de los videojuegos Pokémon Scarlet y Pokémon Violet.

Ogerpon aparecerá en forma de cuatro ex Teracristal diferentes: de tipo Planta, Fuego, Agua y Lucha, los cuales están basados en sus máscaras. Los usuarios podrán combatir con diversos tipos utilizando Máscara del Ogro, una nueva carta de Objeto que permite intercambiar a cualquier Ogerpon ex en juego por otro de la pila de descartes. Esta expansión ya está disponible en forma de paquetes de mejora, Cajas de Entrenador Élite y colecciones especiales en establecimientos comerciales de todo el mundo, incluso hay sobres que el jugador puede encontrar en tiendas OXXO o Seven Eleven.

Acá una descripción del TCG para los juegos:

El TCG de Pokémon (Trading Card Game) es un juego de cartas coleccionables basado en la popular franquicia de Pokémon. Fue creado por Media Factory en Japón y publicado por Wizards of the Coast en Estados Unidos, aunque actualmente es distribuido por The Pokémon Company International. El juego se lanzó por primera vez en Japón en 1996 y en Estados Unidos en 1999.

El juego se actualiza regularmente con nuevas expansiones que introducen nuevos Pokémon, mecánicas y estrategias. Estas expansiones mantienen el juego fresco y dinámico, y aseguran que siempre haya nuevos desafíos para los jugadores. En resumen, el TCG de Pokémon es un juego de cartas coleccionables que combina estrategia, coleccionismo y la rica temática del universo Pokémon, proporcionando una experiencia de juego y comunidad apasionante para jugadores de todas las edades.

Recuerda que ya puedes hacerte con este paquete. Inclusive, es posible que los jugadores competitivos ya estén comenzando a aprender para utilizarlos en los mundiales de agosto en Hawaii.

Nota del editor: Yo no soy fan de coleccionar las cartas, pero para este punto en el que ya hay un millón la verdad no me interesa demasiado empezar a comprar, entonces la verdad estoy fuera de esto.