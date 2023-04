Netflix pierde el trono de plataformas de streaming

Prime Video ha desplazado a Netflix como la principal plataforma de streaming de suscripción en los Estados Unidos, según un ranking anual compilado por la firma de investigación Parks Associates. La compañía no reveló su metodología para aislar el número de suscriptores de Prime Video, una métrica que ha estado envuelta en secreto debido a la renuencia general de Amazon para divulgar estadísticas sobre su negocio de Prime.

Aun así, Parks ha sido un rastreador confiable del espacio de streaming durante más de una década. Durante muchos años en la década de 2010, sus clasificaciones parecían consistentes, con los antiguos “tres grandes” de Netflix, Prime Video y Hulu compartiendo los tres primeros lugares, siempre con Netflix en la cima.

Hoy en día, las clasificaciones son mucho más fragmentadas debido a la cantidad de nuevos competidores que han entrado en escena. La lista refleja el total de suscriptores hasta septiembre de 2022, a través del OTT Video Market Tracker, una oferta de Parks que describe como “un análisis exhaustivo de las tendencias del mercado y los perfiles de los casi 100 proveedores de servicios de video over-the-top en los Estados Unidos y Canadá”.

Amazon dijo el año pasado que tiene más de 200 millones de miembros de Prime, y Prime Video está entre los beneficios del programa. Hace varias semanas, la compañía también dijo que The Lord of the Rings: The Rings of Power había sido visto por más de 100 millones de suscriptores de Prime en todo el mundo.

El CEO Andy Jassy, durante una aparición en la conferencia New York Times DealBook, llamó a Prime Video “un ingrediente muy importante” para atraer suscriptores a Prime, que también ofrece envío gratuito, descuentos en Whole Foods Market y otros beneficios.

“Siempre ha sido algo que ha impulsado las suscripciones a Prime“, dijo Jassy sobre las ofertas de video, “pero cada vez vemos más y más personas suscribiéndose a Prime debido al contenido de video”. Mientras tanto, Netflix ha alcanzado un punto de estancamiento en los Estados Unidos, incluso perdiendo una pequeña cantidad de suscriptores en los últimos trimestres.

La compañía informó de 73,4 millones de suscriptores en los Estados Unidos y Canadá al 30 de septiembre, 100.000 más que el trimestre anterior pero por debajo de los niveles de 2021 y principios de este año. La falta de impulso de los suscriptores es la razón principal por la que la compañía entró apresuradamente en el negocio de la publicidad, anunciando un plan de suscripción más barato con publicidad en los Estados Unidos y casi una docena de otros países.

Ese nivel se lanzó el mes pasado. A nivel mundial, por supuesto, Netflix sigue liderando el campo con un poco más de 223 millones de suscriptores. Disney ha estado pisándole los talones, con Disney+ ahora en 164,2 millones y la compañía en general alcanzando los 235,7 millones en Disney+, Hulu y ESPN+.

El resto del cuadro de 2022 se ve relativamente similar a la edición de 2021, aunque Peacock de NBC Universal logró el puesto número 10 mientras que Showtime quedó fuera de la imagen. Con 15 millones de suscriptores de pago, Peacock ha tenido un crecimiento más lento que muchos de sus competidores, aunque está en línea con las proyecciones de NBCU para usuarios mensuales activos.

Ofertas de deportes en vivo como la Copa del Mundo, fútbol de la Premier League y béisbol de las Grandes Ligas, así como la WWE y una avalancha de películas de estreno han ayudado a Peacock a ganar terreno gradualmente.

Mientras tanto, Showtime está en un estado de limbo ya que su casa matriz, Paramount Global, lo ha fusionado con Paramount+ y ha hecho algunos movimientos de reorganización en sus cargos ejecutivos, lo que hace que su futuro como entidad de transmisión autónoma sea incierto.

Aquí están las clasificaciones de Parks desde 2019 hasta este año:

Vía: Deadline