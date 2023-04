Akira Toriyama revela por qué ya no dibuja manga

A día de hoy los autores de manga son más reconocidos a nivel mundial, por eso nombres como Eichiro Oda (One Piece), Masashi Kishimoto (Naruto), Yoshihiro Togashi (Hunter X Hunter), entre otros, son alabados por los fanáticos. Sin embargo, el más sonado dentro de la industria es Akira Toriyama, principal responsable del concepto de Dragon Ball.

A pesar de que su obra sigue en circulación con la saga de Super, el autor actualmente no sigue dibujando nada de la misma, eso lo hace quien inminentemente será su sucesor, Toyotaro. Y eso no se debe a cuestiones de falta de ánimo, o que ya no surjan ideas, sino de algo más simple pero que es de gran significado para el creador de Gokú.

Según se menciona en los medios, Toriyama dejó de dibujar la obra porque perdió su portalápices insignia, mismo que estaba elaborado a base de madera y que tiene un valor sentimental. De hecho, ha relatado que lo acompaña desde sus 14 años hasta algunos tomos de Dragon Ball Super. Desgraciadamente lo perdió en la producción de Sand Land.

Akira Toriyama has used the same pen for 51 years! He bought this pen holder when he was 14 years old, and has used it to ink every manga he’s ever drawn, including DBZ. But because his office is so messy, he often has to search for it before working. #DragonBallCultureDaily pic.twitter.com/djplflPYpQ

