Netflix anuncia una nueva serie animada de Castlevania protagonizada por Richter Belmont

Con la conclusión de la cuarta temporada de la serie de Castlevania en Netflix, muchos creían que este sería el final de los Belmont en esta plataforma. Sin embargo, la compañía de streaming ya tenía planes para continuar con este universo, y el día de hoy se ha revelado exactamente cómo es que esto sucederá.

Por medio de la presentación de Netflix Geeked Week del día de hoy, la compañía de streaming ha revelado una nueva serie animada de Castlevania, la cual estará protagonizada por Richter Belmont, hijo de Sypha y Trevor, y Maria Renard, ambientada en Francia durante la Revolución Francesa.

The Castlevania Universe is getting even bigger.

An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ

