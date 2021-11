NEO: The World Ends With You fue uno de los JRPG más esperados del año. Si bien la recepción crítica fue excepcional, Square Enix ha revelado que este título no logró superar las expectativas de ventas iniciales. Junto a esto, la primera mitad del año fiscal no fue la mejor de la compañía.

De acuerdo con su reporte financiero más reciente, la compañía ha señalado que las ventas netas y los ingresos operativos de su negocio de entretenimiento digital han caído en comparación con lo visto en el mismo periodo en el año pasado. En este lapso de tiempo vimos el lanzamiento de Outriders, NieR Replicant ver.1.22474487139…, NEO: The World Ends with You, y Life is Strange: True Colors. Square Enix atribuye esto a la “comparación desafiante” creada por los lanzamientos del año anterior, algo que incluye a Final Fantasy VII Remake. Esto fue lo que comentó la compañía:

“Aunque NEO: The World Ends with You fue bien recibido por los usuarios, no superó nuestras expectativas iniciales. Tenemos planes de lanzar Life is Strange: True Colors para Nintendo Switch, así como Life is Strange Remastered Collection en el futuro cercano. Esperamos que ambos títulos sigan vendiéndose bien a largo plazo”.

En los dos primeros dos trimestres del año fiscal, Square Enix registró ventas netas de ¥168.9 mil millones de yenes, ¥3.8 mil millones menos comparado con el año pasado. Los ingresos operativos llegaron a ¥29.1 mil millones, ¥2.5 mil millones menos que en el previo lapso de tiempo. Por otro lado, los ingresos ordinarios fueron de ¥31.4 mil millones, esto es un aumento de ¥900 millones. Por último, los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz fueron de ¥22.9 mil millones de yenes, un aumento de ¥6.9 mil millones de yenes.

En temas relacionados, Square Enix ha decidido entrar al mundo de los NFT. De igual forma, la compañía ha admitido que Marvel’s Avengers fue un fracaso.

Nota del Editor:

Este no fue un buen periodo para Square Enix. La mayoría de sus juegos que salieron al mercado en este lapso fueron bien recibidos por la crítica, pero parece que el público no le prestó mucha atención a los lanzamientos de esta compañía, esto pese a que todos fueron bastante variados.

Vía: Square Enix