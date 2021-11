El próximo 1 de diciembre será un día de celebración. Uno en donde los fans del anime tendrán a su disposición una de las adaptaciones más esperadas de los últimos años. Así es, estoy hablando del estreno de Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean en Netflix. La sexta parte del manga creado por Hirohiko Araki, no solo le dará a los admirados de esta obra la oportunidad de disfrutar de las aventuras bizarras de Jolyne, sino que también atraerá a más de un despistado al que por mucho tiempo sus amigos lo han molestado con una simple frase: “tienes que ver Jojo’s”. En preparación para uno de los mayores eventos de 2021 en esta industria, aquí te contamos por qué debes de ver Jojo’s Bizarre Adventure.

Vamos por partes

A diferencia de otros animes y mangas, los cuales se enfocan en crear una historia continua con los mismos personajes, Araki decidió tomar un camino diferente. Jojo’s Bizarre Adventure está dividido en partes, cada una con un nuevo protagonista, villanos, locaciones, tono e incluso género. Un ejemplo es Phantom Blood. El primer trabajo del autor nos presenta a Jonathan Joestar, un refinado joven inglés que pelea contra vampiros en la época victoriana, y la mayoría de esta obra toma como base un terror estilo Bram Stoker. Por otro lado, Diamond is Unbreakable, la cuarta parte, nos presenta a Josuke Higashikata, un estudiante japonés que necesita resolver un misterio tipo Scooby-Doo inspirado por Twin Peaks en el verano de 1999. Nunca sabes exactamente qué esperar, pero puedes estar seguro de que la experiencia será única.

Del Hamon a los Stands

Al tratarse de un anime y manga perteneciente al género de battle shonen, puedes esperar un sinfín de peleas y enfrentamientos. Mientras que las primeras dos partes de Jojo’s contaban con un sistema conocido como Hamon, el cual utiliza el poder del sol para destruir vampiros, a partir de Stardust Crusaders los famosos Stands entraron en escena. Estos son espíritus que usan las personas para pelear. Lo interesante, es que esto va más allá de simplemente fantasmas que golpean fuerte y ya. Hay algunos que funcionan a control remoto, hay otros que simplemente son un GPS o el cabello de una persona. Junto a esto, cada Stand cuenta con un nombre que es una referencia clara a ciertas bandas, como Steely Dan, Pink Floyd, Prince y más. Estoy seguro de que alguna persona comenzó a escuchar a un grupo solo porque el mangaka los incluyó de alguna u otra forma en su obra. Esto le dio la libertad a Araki de presentarnos con situaciones que no encontrarás en otro lado. No es broma cuando digo que mi enfrentamiento favorito es solo un juego de póquer, pero es el juego de póquer más cardíaco que hay en la historia.

Jojo Poses

Uno de los apartados más llamativos de todo Jojo’s es su dirección artística. Pocos mangakas se jactan de tener galerías en Japón, pero solo Hirohiko Araki tuvo una presentación dedicada a su trabajo en el Louvre de Francia. Si bien sus primeros años como artistas estaban influenciados por First of the North Star, a partir de la cuarta parte vimos un cambio a modelos más esbeltos, con un enfoque en presentarnos personajes que parecen sacados de una pintura o una revista de moda. Esto no solo ha elevado sustancialmente su posición como artista, sino que le ha otorgado colaboraciones con marcas de ropa como Gucci en múltiples ocasiones. Cada uno de sus diseños es único, la ropa extravagante logra resaltar a primera vista. Giorno y Josuke (de la parte ocho) inmediatamente llaman la atención por su forma andrógina. Mientras que Jonathan, Joseph y Jotaro sobresalen por ser unos muros gigantes de músculo. Paneles como todos los acercamientos a Johnny Joestar en la parte siete parecen esculpidos por un renacentista. Es arte y algo que ha sido reconocido a nivel mundial. Claro, no hay que olvidar a las poses, las cuales se han convertido en su propio meme, han elevado sustancialmente toda su obra, y cualquier persona que se defina como un fan de Jojo’s ha intentado al menos una vez imitar estas posturas.

Un fantástico anime

Hasta el momento la mayoría de las razones están dirigidas al manga y a la visión original de Araki. Sin embargo, la adaptación a cargo de David Productions también merece una ronda de aplausos. Este estudio no solo nos entregó un anime que le rinde un gran homenaje a Jojo’s, creando grandes réplicas de algunos de los paneles más icónicos, sino que cada apartado posible eleva sustancialmente la experiencia. La historia cuenta con un par de mejoras que toman en consideración futuros eventos, se agregan más escenas, y algunas son cambiadas para apoyar a la estructura narrativa. La animación es de primer nivel, logrando capturar la esencia de las páginas en blanco y negro, al darles vida con diferentes colores que varían para enfatizar un momento de acción o rareza. La música ni se diga. No creo poder vivir sin los temas de Jotaro y Giorno que fueron compuestos por Yugo Kanno. De igual forma, cada uno de los actores de voz logra encapsular a la perfección su personaje. Daisuke Ono nació para interpretar al protagonista de Stardust Crusaders.

¿Acaso esta es una referencia a Jojo’s?

Más que sus emblemáticas historias, carismáticos personajes, hermosos diseños o cualquier otro apartado, es muy probable que ya conozcas sobre Jojo’s gracias a sus memes. El trabajo de Araki es una máquina que se encarga de crear memes. Desde el famoso “to be continued”, pasando por los Kono Dio Da, hasta los chistes que solo los fans entienden, como “It just works”, este manga y anime están construidos a base de la cultura popular, por lo que muchos de las bromas que han surgido a lo largo de los años son simplemente una respuesta a la misma obra. Por si fuera poco, los fans se han encargado de expandir cada frase como si fuera algún tipo de enfermedad de la cual no existe una vacuna. Estoy seguro de que llegará un punto en la existencia humana en donde tan solo existir puede ser considerado una referencias a este trabajo. Quizás sin saber en estos momentos estás usando un chiste que se originó en este anime, y ni siquiera te has dado cuenta.

Este es el mejor momento para ser un fan de Jojo’s Bizarre Adventure. No solo el próximo 1 de diciembre se estrenará Stone Ocean, la sexta parte del manga, sino que Araki ya está trabajando en una nueva parte para el manga. Por si fuera poco, dos spin-off están en camino, y parece que solo es cuestión de tiempo antes de que Bandai Namco decida anunciar un nuevo juego.