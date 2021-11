Square Enix admite el fracaso que fue Marvel’s Avengers

No hay duda alguna que Marvel’s Avengers no cumplió con ninguna de las expectativas que sus desarrolladores o los fans tenían respecto al proyecto. Square Enix está perfectamente consciente de esto, y mediante su más reciente reporte financiero, revelaron que contratar a Crystal Dynamics para trabajar en el juego fue “una mala decisión”.

Yosuke Matsuda, presidente de Square Enix, admitió que Crystal Dynamics no tenía la experiencia suficiente trabajando en estos juegos como servicio, y por ahora no resta mas que aprender de los errores y seguir adelante. Acá un extracto de su comunicado:

“Marvel’s Avengers fue un título ambicioso que tomamos dentro del modelo de juegos como servicio. Pudimos sobrellevar los desafíos durante el desarrollo y lanzar el juego, pero el título no fue tan exitoso como nos habría gustado. Aunque este nuevo desafío tuvo un resultado decepcionante, estamos seguros de que el modelo GaaS (Games as a Service) crecerá en importancia mientras los títulos se orientan más y más hacia éste.”

Parece que efectivamente, sus autores han estado aprendiendo sobre los errores de este juego, puesto que apenas esta semana mencionaron que estarían removiendo todas las microtransacciones que facilitaban el progreso dentro del título.

Nota del editor: Ouch. La verdad es que no sé si toda la culpa deba tenerla Crystal Dynamics, pero creo que lo que más le afectó a este juego fue darle este enfoque multiplayer en lugar de haber creado una aventura single-player. Tan solo veamos la recepción que está teniendo el juego de Guardians of the Galaxy.

Via: Square Enix