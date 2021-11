Cada vez falta menos para el estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más anticipadas del MCU desde Avengers: Endgame. Marvel ha negado una y otra vez que veremos a Tobey Maguire y Andrew Garfield en la cinta, y aunque no sabemos qué tan cierto sea eso, lo que sí sabemos es su duración total.

Recientes reportes sugerían que la película tendría una duración total de 150 minutos, es decir, dos horas y media. Pues bueno, ahora se dice que en realidad será de 159 minutos y aunque no es la gran diferencia, esos nueve minutos adicionales podrían ser importantes para la trama.

Definitivamente estamos hablando de una de las películas más largas de todo el MCU, y considerando todos los villanos que veremos (y tal vez héroes), es fácil asumir que Marvel quiere darle el debido tiempo de brillar a cada uno de ellos.

Spider-Man: No Way Home llegará a sales de cine el próximo 17 de diciembre.

Nota del editor: No se por qué, pero algo me dice que tal vez no vayamos a ver ni a Maguire ni a Garfield dentro de la película. El propio Kevin Feige dijo que mantuviéramos al margen nuestras expectativas, y aunque tal vez lo dijo para despistarnos, tal vez en realidad vayamos a salir decepcionados.

