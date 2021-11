Hace unas cuantas semanas, Marvel’s Avengers introdujo nuevos tipos de microtransacciones que te permitían subir de nivel mucho más rápido a cambio de dinero real. Como era de esperarse, los usuarios no respondieron nada bien ante esta decisión, razón por la cual sus desarrolladores decidieron echarse para atrás.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, se reveló que Marvel’s Avengers ya no venderá ni Hero’s Catalysts ni Fragment Extractors:

We have decided that by the end of today we will remove Hero’s Catalysts and Fragment Extractors for purchase. pic.twitter.com/8am9nSstP2

