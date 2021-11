Masahiro Sakurai no sabe si habrá otro Smash en el futuro

El desarrollo de Super Smash Bros. Ultimate ya está llegando a su fin, lo que significa que los fans de Nintendo ya empezaron a especular sobre el futuro de la franquicia. Tristemente, ni siquiera el propio Masahiro Sakurai sabe qué ocurrirá después, ya que actualmente “no se encuentra pensando en nada en específico.”

Durante una reciente entrevista, el padre de Super Smash Bros. reveló que actualmente no hay planes para una secuela, y de hecho, tampoco está cien por ciento seguro de que vaya a crear otra entrega de la saga:

“Necesito pensar si lanzaré otro juego de Smash o no, incluso si tuviera que hacer algo que decepcionara a los usuarios. No sé si pueda haber otro Smash sin mí involucramiento, pues alguna vez quisimos pasarle la batuta a alguien más pero no funcionó.

Si la serie fuera a continuar, tendría que hablar con Nintendo para determinar si podría ser exitoso o no. Es un tema del que debo pensar detenidamente.”