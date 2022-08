En algunas ocasiones, es muy importante conservar la cuarta pared, mantener nuestra ilusión de que un trabajo ficticio es ficticio. Sin embargo, también existen las personas que simplemente no pueden vivir de esta forma. Una de estas es Neil deGrasse Tyson, el famoso atrófico, quien ha señalado que la icónica Batiseñal es práctica.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Tyson, también reconocido por ser una aguafiestas de la cultura popular, señaló que la Comisaría de Ciudad Gótica debería usar una mejor forma de contactar a Batman, e incluso señaló que un beeper o un mensaje por emoji sería más efectivo. Esto fue lo que comentó al respecto:

Just occurred to me: The famous Bat-Signal that summons Batman’s crime-fighting skills works only on cloudy nights — and never in the daytime. Seems to me, a bat emoji sent to Bruce Wayne’s smart phone or even an old fashioned beeper would improve on this. pic.twitter.com/APfyigCnwQ

— Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 16, 2022