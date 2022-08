Productores de The Mandalorian quieren cameo de cierta cara conocida

Es todo un hecho que Star Wars: The Mandalorian es la serie más popular de la franquicia espacial en la actualidad, esto se debe a la escritura de sus capítulos y a los simpáticos personajes. Y ahora que hay una tercera temporada en camino, sus productores están buscando la aparición de sorpresas especiales, entre ellas un cameo de lo más esperado.

Durante una entrevista reciente, Jon Favreau y Dave Filoni, hablaron de a quién les gustaría invitar al show, y evidentemente salió el nombre del creador de la franquicia primigenia, George Lucas.

Aquí sus comentarios:

Te digo que hemos tenido bastante suerte. Tenemos a todos, desde Mark Hamill hasta Werner Herzog, Amy Sedaris. Pero ahora es solo una tela de Star Wars. Como si no tuviera idea y ahora está en eso, lo cual me encanta porque es increíble. George Lucas, ese sería el mejor cameo. Tendría que ser el hijo del barón Papanoida o algo así. No sé, ni siquiera especularía sobre eso. Es difícil para mí imaginar cómo sería ese día. Bueno, él ha estado en el set cuando Dave ha estado dirigiendo.

#StarWars series producers @Jon_Favreau and @dave_filoni dig into the "rich fabric" that ties #TheMandalorian, #Ashoka, and more together. pic.twitter.com/NKfRQuWYNC

— Entertainment Weekly (@EW) August 15, 2022