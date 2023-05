En los últimos años hemos visto ports a PC que dejaron mucho que desear debido a numerosos problemas técnicos en el lanzamiento. Tan solo en 2023, varios juegos llegaron al mercado con errores y fallos que arruinaron la experiencia de miles de jugadores.

¿Son los desarrolladores perezosos e irresponsables? El último caso controvertido es Star Wars Jedi: Survivor, un título que debutó con muchas desventajas en PC. Respawn Entertainment reconoció la situación y prometió lanzar actualizaciones para mejorar la estabilidad y corregir errores. Mientras tanto, la comunidad ya ha expresado su descontento a través de críticas negativas. Es normal que los jugadores estén molestos cuando los títulos que pagaron tienen errores de estabilidad y, en algunas situaciones, son injugables.

Sin embargo, un desarrollador de Naughty Dog se ha pronunciado y hablado sobre los ports de PC que debutan en malas condiciones. En respuesta a un tweet donde el portal PC Gamer hablaba sobre el mal estado del port de Star Wars Jedi: Survivor, Del Walker, diseñador de personajes de Naughty Dog y exdesarrollador que trabajó en Rockstar Games y Respawn Entertainment, comentó que hacer versiones para PC es algo muy difícil, porque hay muchas variables que deben considerarse.

“Cuando haces un juego para una consola, lo haces para un conjunto de controladores/hardware. Cuando creas un juego para PC, lo creas para más de 900 posibles combinaciones. Te prometo que no es pereza. Es solo que es muy, muy, muy difícil (desarrollar puertos para PC). Algo puede verse y sentirse realmente listo hasta que lo lanzas a millones de personas. Los desarrolladores se esfuerzan mucho, pero no es fácil cuando se trata de plataformas no estandarizadas. Especialmente con los videojuegos modernos que son complejos y con gráficos bastante intensos”, declaró Del Walker.

El desarrollador afirma que hay muchas personas que pasan sus fines de semana y noches lanzando parches para los jugadores. Dice que su publicación solo quería resaltar que es difícil desarrollar puertos para PC y que a menudo hay problemas imprevistos. “Los desarrolladores se esfuerzan mucho y lo harán más en el futuro”, concluyó. Como era de esperar, las declaraciones del trabajador dieron lugar a un intenso debate en las redes sociales. Muchos jugadores entendieron su posición, pero argumentaron que es responsabilidad de los desarrolladores lanzar un producto que esté a la altura de las expectativas y el dinero de los consumidores.

Ciertamente, Naughty Dog e Iron Galaxy también se vieron envueltos en una controversia similar hace un par de semanas. Debemos recordar que la versión para PC de The Last of Us: Part I llegó a las tiendas con muchos problemas de rendimiento y errores visuales que rompieron la inmersión.

Vía: Ruetir

Nota del editor: Entendemos que debe ser muy difícil y pesado llevar un juego a las variantes posibles de configuración de PC, sin embargo, es raro que esto esté pasando con tanta frecuencia tan solo durante el primer tercio de 2023. Esperemos que la situación mejore.