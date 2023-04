Llega nuevo parche a The Last of Us Part I para PC

Como muchos ya saben, The Last of Us Part I en su versión para PC no debutó de la mejor manera, eso se debe justamente a que llegó con una pésima optimización en básicamente todos sus apartados. Desde su lanzamiento se han lanzado un par de parches para añadir mejoras estables, y ahora se reporta una nueva actualización para seguir reparando la experiencia.

Aquí algunas de las notas del parche:

– Se corrigió un bloqueo que puede ocurrir al cambiar rápidamente entre miniaturas de máscaras de personajes

– Se corrigió un bloqueo que puede ocurrir en la versión 1.0.1.6 durante las cargas de sombreado al iniciar el juego por primera vez

– Se corrigió un bloqueo conocido que ocurriría aleatoriamente durante el juego.

– Transmisión de texturas actualizada para reducir el uso de la CPU

– Se solucionó un problema por el que los sticks analógicos de los controladores DualSense y Xbox One no respondían.

– Se solucionó un problema por el cual SFX extraño se reproducía en los menús de “Opciones” principal y del juego.

– Se solucionó un problema por el que la nitidez de la configuración de Profundidad de campo (Opciones > Gráficos > Configuración de efectos posteriores > Profundidad de campo) podía cambiar según la configuración de Escala de procesamiento (Opciones > Pantalla > Escala de resolución > Escala de procesamiento)

Left Behind:

– Se solucionó un problema por el cual los disparos de pistolas de agua parecían golpear a Riley pero no se registraban al usar Cámara lenta con V-Sync desactivado

– Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir al seguir a Riley en el centro comercial.

– Nivel de detalle mejorado en la tienda de Halloween.

– Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir al activar la conversación opcional en el cartel de escapadas asequibles.

Steam Deck:

– Se solucionó un problema por el cual el almacenamiento en caché de PSO podía congelarse al completar el 50 %

– Se solucionó un problema por el cual conectar un controlador DualSense mientras se veían escenas del menú Cinemáticas podía obligar a un jugador a jugar.

– Se ajustó la interfaz de usuario para mostrar los controles de Steam Deck en el menú Screen Magnifier.

– Posicionamiento ajustado de los elementos del HUD Arma y Salud

Recuerda que The Last of Us Part I está disponible en PS5 y PC.

Vía: Naughty Dog

Nota del editor: Parece ser que ahora los problemas quedarán atrás con esta actualización, pero al final queda ver si realmente funcionan o aún hay detalles catastróficos. Será cuestión de checar los comentarios en Steam.