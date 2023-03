La salida de The Last of Us: Part I en PC era muy esperada por muchos aficionados a los videojuegos de PC, sin embargo, el desempeño del juego no ha sido el esperado. La versión adaptada por Iron Galaxy ha sido objeto de numerosas críticas debido a los errores de optimización que presenta, lo que ha generado cierta decepción entre los jugadores. A pesar de esto, no todas las noticias son negativas.

Aunque The Last of Us en PC ha tenido algunos problemas de optimización, hay noticias positivas para PlayStation, ya que el juego ha tenido un buen comienzo en Steam con una buena cantidad de jugadores. Sin embargo, aquellos que disfrutan de los memes también tienen algo de qué reírse. Para tomar con humor los problemas iniciales del juego, hay una recopilación de los errores y fallos más divertidos de The Last of Us en PC.

Desde el inicio del juego, se pueden observar errores notorios en The Last of Us en PC. Incluso la pantalla de inicio puede verse afectada: algunos usuarios han reportado que los shaders tardan hasta un minuto y diez segundos en cargar en la esquina inferior derecha de la pantalla. Además, en el prólogo, se puede ver a Joel llevando a su hija Sarah en brazos mientras luces extrañas similares a las luces de Navidad aparecen a su alrededor.

Hmm… not a good first impression of the PC port of The Last of Us. At least there’s Christmas lights in this port pic.twitter.com/2rNRQhNZIO — Ben (@videotech_) March 29, 2023

Otro error frecuente es que los personajes, incluyendo sus rostros, se vean afectados en su apariencia. Algunos jugadores han encontrado una extraña cara de Joel como evidencia de este problema:

En realidad, el cabello parece ser un problema en el juego, como se puede ver en la anterior imagen de las cejas de Joel. Además, hay una captura en la que la hija de Joel, Sarah, parece tener problemas con su cabello (o con la ducha), y en otra, Ellie montando en la parte trasera del vehículo también tiene un problema similar.

Se pueden observar muchos errores desde el inicio del juego. En la escena en la que Tommy conduce la camioneta con su hermano y sobrina, los modelos de los adultos se salen de los límites del vehículo, lo que interrumpe la inmersión en la escena del viaje.

En el subreddit de The Last of Us, se pueden encontrar varios errores diferentes, pero uno que ha llamado la atención es que los personajes aparecen empapados en los cutscenes sin razón aparente, lo que da la impresión de que el ambiente del juego es apocalíptico, pero en cuanto a la temperatura.

Vía: Reddit