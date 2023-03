Lanzan parche para The Last of Us Part I en PC

Hace un par de días que The Last of Us Part I se lanzó finalmente en la plataforma de PC, esto como parte de una campaña que promocionaba la serie de HBO Max que terminó hace algunas semanas. Sin embargo, incluso con un retraso de por medio, parece que el debut no ha gustado a todos los fanáticos, puesto que hizo el arribo con errores y mala optimización.

Esto nos lleva a que al día siguiente del lanzamiento se haya lanzado un primer parche, mismo que añade mejoras de estabilidad y rendimiento, junto con otras más características menores pero necesarias de cierta manera. Y es que algunos usuarios tuvieron líos con la generación de sombras, así como salidas forzadas del juego a pesar de tener las tarjetas NVIDIA más nuevas.

Aquí las notas del parche:

– Se corrigieron varios problemas relacionados con el rendimiento y el enganche que afectaban a algunos usuarios.

Nota: Se están realizando mejoras e investigaciones adicionales basadas en los comentarios de los usuarios.

– Se agregó información adicional de diagnóstico de fallas para ayudar a investigar fallas relacionadas con la construcción de sombreadores y otros problemas de estabilidad comúnmente informados.

Por su parte, se comenta que ya están trabajando en arreglar lo siguiente:

– Cargar sombreadores lleva más tiempo de lo esperado.

– El rendimiento y la estabilidad se degradan mientras los sombreadores se cargan en segundo plano.

– Los controladores de gráficos más antiguos provocan inestabilidad y/o problemas gráficos

– Es posible que el juego no pueda iniciarse a pesar de cumplir con los requisitos mínimos del sistema.

– Una posible fuga de memoria.

– Vibración del mouse y la cámara para algunos jugadores, según el hardware y la configuración de la pantalla.

Recuerda que The Last of Us Part I ya está disponible en PC.

Vía: VGC

Nota del editor: No es la primera vez que los juegos porteados por Iron Galaxy salen mal, también pasó en su momento con Uncharted: Legacy of Thieves. Así que habrá que esperar a más parches para tener la versión óptima.