Se anuncia anime de Scott Pilgrim con todo y elenco de voces

Desde hace bastante tiempo los fanáticos de Scott Pilgrim Vs. The World estaban de acuerdo con que debía existir una adaptación a cartoon o anime de esta novela gráfica, y es que en sus páginas se veía todo ese potencial. Y ahora, después de tener un gran tiempo de ausencia, se confirma que Netflix está planeando la adaptación en versión de anime.

Así es, mediante Twitter el director de la película original, Edgar Wright confirmó que esta versión será toda una realidad, y lo mejor que se hará con el cast original de actores para hacer las voces de los personajes. Por su parte, en el lado de la supervisión está ni más ni menos que Bryan Lee O’Malley, creador de la franquicia en páginas de cómic.

This is not a drill! This is happening!

After much musing over the years about there being potential for an anime adaptation of ‘Scott Pilgrim’, I’m thrilled to say one is IMMINENT, with the whole cast back together and… you are going to lose your minds. pic.twitter.com/LyB7EIlcUD

— edgarwright (@edgarwright) March 30, 2023