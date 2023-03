Naughty Dog responde por The Last of Us para PC

The Last of Us Part I fue lanzado para PC ayer, y los primeros comentarios en Steam sobre la calidad de la adaptación del clásico de PlayStation han sido muy críticos en muchos casos.

Naughty Dog ha intervenido rápidamente para reconocer los comentarios en Steam, con críticas en la plataforma de juegos de Valve mostrándose como “en su mayoría negativas” después de que más de 7.000 opiniones se hayan expresado sobre el remake del shooter de zombies en PC.

El desarrollador dice que está investigando activamente múltiples problemas que los jugadores de PC han informado.

Los problemas conocidos que Naughty Dog ha reconocido reflejan muchos de los comentarios iracundos de los jugadores en Steam que han tenido malas experiencias hasta ahora con The Last of Us Part I.

Incluyen controladores gráficos antiguos que causan fallas visuales e inestabilidad, lo que, en verdad, se espera. Entonces, aquellos que ejecutan un controlador antiguo de NVIDIA o AMD (o incluso Intel) deberían actualizar a una versión más nueva, o idealmente la última, para obtener los mejores resultados con el juego.

No es sorprendente que se mencione el problema de shaders que se ha hablado mucho, con una carga que tarda “más de lo esperado” y un rendimiento afectado. Decir que tarda más de lo esperado es un eufemismo porque algunas personas se quedan atascadas en el menú esperando con el mensaje “construyendo shaders” durante una eternidad (horas en lugar de minutos).

Los otros grandes problemas mencionados por Naughty Dog incluyen que las PC no pueden ejecutar el juego incluso si cumplen con los requisitos mínimos del sistema, y hay una “posible fuga de memoria” en el trato. Esto último podría explicar los bajos niveles de rendimiento, naturalmente.

La buena noticia es que la posible fuga de memoria y la lentitud de los shaders deberían ser lo suficientemente fáciles de solucionar (en teoría), por lo que esperamos ver algunas acciones para solucionar estos problemas lo antes posible. Naughty Dog nos asegura que está “priorizando actualizaciones” para todos los diversos problemas en evidencia, como esperaríamos.

Mientras tanto, la página de Steam para The Last of Us Part I continúa siendo el origen de una avalancha de ira que no parecería fuera de lugar en tiempos bíblicos. Hay acusaciones generales de mala optimización del port de PC en general, bloqueos repetidos y movimiento de cámara torpe.

No obstante, no hay que dar la impresión de que todos los comentarios son malos. Hay jugadores de PC que han comprado The Last of Us Part I y han disfrutado de una experiencia sin problemas, y siempre debemos recordar que los clientes satisfechos generalmente no son los que dejan comentarios.

Sin embargo, hay algunos problemas graves aquí, y Naughty Dog necesita actuar con la rapidez que promete. Empezando por solucionar lo que suena como un tiempo ridículo de espera para incluso ingresar al juego con esa tontería de construcción de shaders.

Vía: Tweak Town