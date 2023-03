El port de PC de The Last of Us llega con problemas

Desde hace algunos años Sony ha decidido entrar al terreno de las computadoras, razón por la cual han lanzado juegos como Horizon Zero Dawn, Days Gone y las dos estrellas de Spider-Man, la principal y la stand alone. Eso nos llevó a que The Last of Us Part I hiciera lo mismo en este mes de marzo, y ahora que el título debutó, parece que no lo hizo muy bien.

Uno de los mayores inconvenientes es que está mal optimizado, a eso se le suman caídas constantes de frames a pesar de que se juegue en máquinas con altos componentes, en ram, tarjeta de video, procesador y disco duro SSD. También hay algunos bloqueos o congelamientos inexplicables que han hecho enojar a los compradores del juego.

Para estos momentos, muchos de los jugadores lo han calificado de forma negativa en la página de Steam, dando a conocer que ni con sus NVIDIA de la línea 40 han podido tener una buena experiencia de juego. Eso significa, que quienes estén elaborando este port deben actualizar con un parche para que se siga comprando por nuevos jugadores.

También hay un inconveniente gráfico con los usuarios que lo prueban en steam deck, dado que hay modelos de personajes que lucen realmente mal, incluso se ven peor a los vistos en PS3. Sony no ha dado ningún comunicado respecto al juego, por lo que se espera que pronto hablen de un nuevo parche, sino podría convertirse en el peor port de la marca.

Vía: Forbes

Nota del editor: Por mucho es uno de los juegos más importantes de PlayStation y uno pensaría que llegaría en las condiciones más óptimas, pero parece que le faltó trabajo a nivel general. Ojalá lo puedan arreglar, lo bueno es que existe la opción de reembolsos.