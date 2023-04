El presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, afirmó en la respuesta de la compañía al regulador del Reino Unido, la Competencia y Mercados Autoridad (CMA), que PlayStation “nunca se recuperaría” si Microsoft lanzara una versión degradada de Call of Duty en PlayStation después de su adquisición de Activision Blizzard.

Ryan dijo que una versión degradada de Call of Duty en PlayStation “dañaría seriamente nuestra reputación. Nuestros jugadores abandonarían nuestra plataforma en masa y los efectos de red agravarían el problema. Nuestro negocio nunca se recuperaría”.

Sony dice que el Addendum de la CMA ignoró este testimonio de Ryan y asumió que incluso una versión degradada de la serie en PlayStation no haría que los jugadores cambiaran de PlayStation a Xbox. “El Addendum parece ignorar este testimonio, junto con otras pruebas que muestran la sensibilidad de los jugadores, y asume que, aunque se reconoce que Call of Duty es importante para la competencia de las consolas, podría degradarse sin que los jugadores cambien”, dice la respuesta de Sony Interactive Entertainment.

“Esta especulación no está respaldada, es inconsistente con los hechos y no puede respaldar racionalmente una decisión de encontrar que no surgirá una SLC en las consolas”. Sony concluyó que “el Addendum no justifica el cambio de postura de la CMA sobre la teoría del daño en las consolas. El modelo revisado de LTV está viciado por errores que sesgan el modelo para encontrar que no hay incentivos para que Microsoft cierre el mercado.

El Addendum descarta, sin una razón sólida, el análisis exhaustivo de otras pruebas que establecen los incentivos de Microsoft. Y la discusión de cierre parcial del Addendum se basa en pura especulación, en lugar de evidencia. Para tomar una decisión sólida, la CMA debería revisar su análisis de los incentivos de Microsoft y el cierre parcial, corrigiendo los errores identificados en este documento”.

Vía: VG Chartz