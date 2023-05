Bobby Kotick arremete de nuevo contra la CMA y Reino Unido

El CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha respondido a la CMA después de que el regulador británico bloqueara la venta de la compañía a Microsoft por 68.7 mil millones de dólares. En una entrevista con CNBC, Kotick hizo varias afirmaciones, una de las cuales se refería a una supuesta reunión entre la CMA y la FTC.

Kotick dijo que se enteró de una reunión entre el jefe de la CMA y Lina Khan, la presidenta de la Comisión Federal de Comercio en los EE. UU. La FTC está demandando a Microsoft para intentar detener la venta. Algunos creen que la FTC y la CMA están trabajando juntas.

Una fuente de la FTC le dijo a Reuters que Khan y la CMA efectivamente se reunieron la semana pasada, pero no discutieron el caso. Las directrices de la FTC establecen que “el trabajo federal de antimonopolio a menudo implica cooperar con autoridades internacionales de todo el mundo para promover enfoques sólidos de políticas de competencia”.

“Me sorprendió saber que Lina Khan y el jefe de la CMA tuvieron una reunión hace una semana y media en Washington. Legalmente, no se supone que deban discutir litigios activos. No sé si lo hicieron. Pero, ya sabes, creo que lo que estás viendo ahora es que la CMA está siendo utilizada como herramienta por la FTC para poder crear este tipo de resultados, y no es la forma en que se supone que deben operar”, comentó Kotick.