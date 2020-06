Naughty Dog admite que utilizaron una canción sin permiso del autor para TLOU 2

The Last of Us Part II está cada vez más cerca de nosotros, y vaya etapa de desarrollo que tuvo este juego dentro de Naughty Dog. El estudio parece no poder librarse de las controversias, y la más reciente viene por parte de una arista independiente que asegura que Neil Druckmann y compañía utilizaron una de sus canciones dentro de un tráiler del título sin haberla acreditado.

La semana pasada, Lotte Kestner, una cantautora de Seattle, publicó un tweet donde señalaba a Naughty Dog por haber utilizado su cover de la canción True Faith en el comercial de TV para TLOU 2. Aunque se pensaba que quizá era una coincidencia, Druckmann ahora ha admitido que sí utilizaron su versión sin darle el debido crédito, pero que ya trabajan en corregir el error:

Ellie’s rendition of “True Faith” was inspired by Lotte Kestner’s haunting cover of the song. Due to an oversight on our end, she wasn’t credited as intended. Our deep apologies — we are rectifying this ASAP. We hope that @lottekestner receives the recognition she deserves. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 10, 2020

“La interpretación de Ellie de la canción “True Faith” estuvo inspirada por el cover de Lotte Kestner de esta canción. Debido a un malentendido de nuestra parte, ella no fue acreditada como correspondía. Nuestras más sinceras disculpas — estamos corrigiendo esto a la brevedad. Esperamos que Lotte Kestner reciba el reconocimiento que merece.”

Kestner parece haber aceptado la disculpa, pues poco tiempo después la artista respondió al tweet de Druckmann:

So proud this music has found a home in such an amazing project. Thanks to Neil, Naughty Dog and everyone at Sony. https://t.co/FJ2r5Xgbgs — Lotte Kestner (@lottekestner) June 10, 2020

“Estoy muy orgullosa de que esta música haya encontrado un hogar en este increíble proyecto. Gracias a Neil, Naughty Dog y todos en Sony.”

The Last of Us Part II debutará el próximo 19 de junio para PS4.

Fuente: Lotte Kestner / Neil Druckmann