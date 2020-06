TLOU 2 dura entre 25 y 30 horas, declara su director

Falta poco más de una semana para tener The Last of Us Part II entre nosotros, así que es normal que el hype por este juego se encuentre por los cielos. Conforme nos acercamos más a su lanzamiento, se irán dando a conocer nuevos detalles e información sobre lo que podemos esperar en esta secuela, y ahora ya tenemos una muy buena idea de cuánto durará la campaña.

En una reciente entrevista para la revista GQ del Reino Unido, Neil Druckmann, director del juego, reveló que The Last of Us Part II tendrá una duración de entre 25 y 30 horas, es decir, casi el doble de la experiencia original. Por supuesto, esta cifra puede variar enormemente para cada jugador, pues hay factores que pueden cambiar nuestro tiempo de juego, como la cantidad de exploración que hagamos o el nivel de dificultad en el que juguemos.

Anteriormente, Naughty Dog ha repetido en múltiples ocasiones que este juego es el más grande y extenso en el que han trabajado, y considerando que Uncharted 4: A Thief’s End fue mucho más denso que cualquiera de sus predecesores, pues se esperaba que lo mismo sucediera con The Last of Us Part II.

Por ahora, no nos queda más que esperar hasta el 19 de junio cuando The Last of Us Part II finalmente llegue a nuestras manos, y descubrir por nosotros mismos cuánto tiempo nos llevó completar la historia.

Fuente: GQ