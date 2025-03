Muestran el primer gameplay de Cronos: The New Dawn

A pesar de que e remake de Silent Hill 2 se convirtió en todo un éxito, el equipo de Bloober Team no piensa en descansar, pues justo como lo vimos en un evento de Xbox, su siguiente proyecto es uno llamado Cronos: The New Dawn, shooter que muchos ya pusieron en su radar. Sin embargo, solo mostraron un tráiler bastante pequeño en su momento, situación que está cambiando gracias a novedades recién liberadas.

Se revelaron más detalles del juego en su primer diario de desarrollo, mostrando imágenes inéditas y ofreciendo un vistazo a la ambientación, los monstruos y las inspiraciones detrás del juego. El título, descrito como un survival horror de ciencia ficción con mecánicas de viajes en el tiempo, está programado para su lanzamiento en 2025. Durante el Future Games Show, los codirectores Jacek Zieba y Wojciech Piejko explicaron que el mundo del juego toma influencias de clásicos del terror y la ciencia ficción como The Thing de John Carpenter, Dark y 12 Monos. En términos de jugabilidad, el equipo se ha inspirado en títulos como Resident Evil y Dead Space, aunque prometen que el sistema de desmembramiento de enemigos tendrá su propio giro único. Aquí lo puedes ver: El juego se desarrolla en una tierra alternativa devastada por un evento apocalíptico llamado El Cambio, ocurrido en los años 80. El protagonista, conocido como Viajero, tiene la misión de explorar grietas temporales para intentar salvar a aquellos que no sobrevivieron. En su camino enfrentará a criaturas terroríficas que en realidad son los restos deformados de la humanidad tras la catástrofe. Estas abominaciones, hechas de carne humana, refuerzan el tono de horror corporal que el estudio busca plasmar en el juego. Según Bloober Team, Cronos: The New Dawn no solo ofrecerá una historia envolvente y una jugabilidad desafiante, sino que también aportará una experiencia innovadora dentro del género del terror y la ciencia ficción. Aún no hay fecha salida para el juego. Vía: GR