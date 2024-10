Hace solo unos días, Bloober Team nos entregó el fantástico remake de Silent Hill 2. Si bien muchos pensaban que el estudio europeo iba a trabajar en un trabajo similar con Konami, o incluso tomar un descanso, durante el evento de Xbox han revelado su nuevo proyecto, conocido como Cronos: The New Dawn, el cual estará disponible en algún punto del 2025.

Después de años trabajando en las series de otros, Cronos: The New Dawnserá la primera propiedad intelectual completamente nueva en la que Bloober Team tiene las riendas del proyecto. El juego es descrito como una retorcida historia de viajes en el tiempo ambientada en un futuro postapocalíptico implacable en la Polonia de los años 80. Los jugadores asumirán el papel de un Viajero, con la misión de rescatar del pasado a personas seleccionadas que no sobrevivieron al apocalipsis. Para completar la misión, los jugadores tienen que enfrentarse a abominaciones monstruosas. Esto fue lo que comentó Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, al respecto:

“Tras el éxito de Silent Hill 2, estamos orgullosos de presentar Cronos, una nueva y emocionante IP de Bloober Team. Nuestro compromiso de redefinir el género de terror continúa con este título de terror de supervivencia, que representa una progresión natural de nuestra visión creativa y la estrategia de nuestro estudio. Al fusionar la atmósfera inquietante del terror con el potencial ilimitado de la ciencia ficción, Cronos promete ofrecer una nueva experiencia de supervivencia. Estamos ansiosos por compartirla con el mundo en 2025”.

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, se espera que Cronos: The New Dawn esté disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún punto del 2025.

Vía: Xbox Partner Preview