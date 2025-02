Bloober Team y Konami anuncian nueva colaboración

Uno de los juegos más aclamados del 2024 fue el remake de Silent Hill 2 por parte de Bloober Team. Este trabajo no solo tuvo una recepción increíble, sino que también vendió más de dos millones de copias para octubre del año pasado. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que estos dos estudios ya están colaborando en un nuevo proyecto.

Por medio de un comunicado oficial, Konami ha confirmado que ya se encuentra trabajando junto a Bloober Team una vez más. Similar al trabajo que se hizo con Silent Hill 2, el estudio polaco estará al mando del desarrollo de una de las propiedades de la compañía japonesa, aunque por el momento se desconoce si este proyecto se trata de un remake o algo completamente nuevo. Esto fue lo que comentó Piotr Babieno, CEO de Bloober Team, al respecto:

“Nuestra colaboración con Konami ha sido increíblemente fructífera y el éxito de Silent Hill 2 habla por sí solo. Al compartir conocimientos y experiencias, hemos podido crear juntos una producción de alta calidad. Por supuesto, no podemos revelar demasiados detalles en este momento, pero estamos seguros de que los fans estarán tan entusiasmados con la colaboración como nosotros. Estamos ansiosos por compartir algo realmente especial con los jugadores cuando sea el momento adecuado”.

Si bien Konami cuenta con múltiples propiedades que Bloober Team podría revivir, considerando el éxito del remake de Silent Hill 2, es probable que esta serie sea el enfoque de esta nueva colaboración. De igual forma, en las últimas semanas se ha hablado de un proyecto AAA de Castlevania, por lo que el estudio polca podría estar detrás de este título.

Ahora, muchos se preguntan cuándo sabremos más sobre este proyecto. Considerando que Bloober Team actualmente está trabajando en Cronos: The New Dawn, es probable que pase algo de tiempo antes de que veamos algo concreto sobre esta nueva colaboración con Konami, aunque no se descarta la posibilidad de que la compañía sea capaz de trabajar en dos proyectos al mismo tiempo.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la nueva colaboración entre Konami y Bloober Team. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del remake de Silent Hill 2 aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre el nuevo Castlevania.

Nota del Autor:

Un remake de Silent Hill 1 o 3 sería increíble. Estos dos juegos valen mucho la pena, y los fans estarían más que encontrados. Sin embargo, Silent Hill 4 merece más atención. Esta entrega tiene sus problemas, y un remake podría solucionar muchos de sus errores, conservando lo que hizo especial a la entrega original.

Vía: Eurogamer