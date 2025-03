Primer vistazo a las escenas de Lilo & Stitch live action

Disney ha revelado un nuevo clip, mostrando al protagonista causando caos en Hawái en esta esperada adaptación de acción real. La película, que llegará a los cines este verano, ha generado gran expectativa entre los fanáticos del clásico animado de 2002, manteniendo el espíritu irreverente de la historia original.

Si bien los remakes de Disney suelen dividir opiniones, Lilo & Stitch ha logrado despertar entusiasmo gracias a una estrategia de marketing. En los últimos meses, el personaje ha aparecido en pósters junto a icónicos filmes de la compañía, como Cenicienta y Aladdín, consolidando su estatus como uno de los personajes más queridos del estudio. Además, es un guiño a la promoción de la cinta original de 2002.

Aquí lo puedes ver:

First clip from the live action Lilo & Stitch! pic.twitter.com/hIU7sQRN78

— ComicBook.com (@ComicBook) March 20, 2025