Monster Hunter Rise ya lleva 7 millones de copias distribuidas en todo el mundo

Desde su debut a finales de marzo, las ventas mundiales de Monster Hunter Rise no han hecho más que aumentar. Durante su primera semana en el mercado, lo nuevo de Capcom distribuyó cinco millones de unidades globalmente y tan solo el mes pasado llegó a las seis millones de copias. Ahora, a finales de mayo, se revela que ya va por las siete millones de unidades en todo el mundo.

Una vez más, Capcom decidió celebrar esto con el lanzamiento de otro paquete de objetos conmemorativo. Aquí te decimos qué incluye:

#MHRise has now shipped over 7 million copies worldwide, and we couldn’t have done it without you! Check in with Senri the Mailman to claim Kamura Pack 3. 💌

As always, thank you so much for your continued support! ❤️ pic.twitter.com/3etXEx33cN

— Monster Hunter (@monsterhunter) May 28, 2021