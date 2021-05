Se ha filtrado la primera imagen de la adaptación live action de One Piece

Actualmente está en desarrollo una adaptación live action de One Piece por parte de Netflix. Aunque por el momento se desconocen muchos detalles sobre esta producción, recientemente se filtró la primera imagen de esta versión y, para sorpresa de muchos, los fans están contentos con lo que han visto.

Recientemente, un usuario de Twitter, conocido como ONE PIECE NETFLIX FAN, publicó en la red social una foto filtrada del Going Merry, el icónico barco que acompañó a Luffy y a su tripulación por una gran parte de la aventura. Junto a este navío encontramos dos embarcaciones más.

El Going Merry es el de la derecha.

Aunque los fans no han podido identificar a quién les pertenecen estos barcos adicionales, la recepción del Going Merry ha sido buena, y los admirados de la obra de Eiichirō Oda están contentos con lo que han visto. Considerando que por el momento no hay fecha de estreno para esta producción, aún falta mucho para tener un buen vistazo que nos muestra a Luffy y compañía en acción.

En temas relacionados, el asistente del autor de Berserk ha creado una nueva ilustración de Dragon Ball. De igual forma, parece que una nueva película de One Piece está a punto de ser anunciada.

Vía: ONE PIECE NETFLIX FAN