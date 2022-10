Modelo rusa transforma a Tatsumaki en una sirvienta

En múltiples ocasiones, el diseño básico de un personaje no es suficiente para los cosplayers. De esta forma, constantemente vemos cómo algunos personajes de anime reciben algún tipo de modificación a su vestimenta, o incluso se agregan más accesorios, pero conservando su estilo característico. Este es el caso de una modelo que le ha dado una nueva vida a Tatsumaki, personaje de One Punch Man.

Recientemente, owllit, una modelo de Rusia, compartió una serie de imágenes en donde nos da un vistazo a su versión de Tatsumaki. Lo llamativo, es que aquí se deja de lado su traje tradicional, y se ha optado por una vestimenta de conejo, algo muy típico del anime.

En el pasado, owllit nos ha entregado cosplays relacionados con Sailor Moon, Genshin Impact, Ghost in the Shell, y más animes que seguramente serán capaces de robarte el corazón. En temas relacionados, se confirma oficialmente la tercera temporada del anime de One Punch Man.

Nota del Editor:

El trabajo de esta cosplayer, en general, es bastante bueno. Tiene una buena perspectiva, y sabe exactamente qué tipo de personajes hacer. Sin lugar a dudas, owllit deja en claro que Rusia es un país lleno de talento en este apartado.

Vía: owllit