Mucho se ha discutido sobre la compra de Activision Blizzard. Con una fuerte investigación en Reino Unido, tanto Microsoft como Sony han emitido todo tipo de comunicado para que sus casos sean favorables. Sin embargo, ¿qué opinan el resto de las compañías? Ante esta cuestión, el CEO de Take-Two, dueña de Rockstar y 2K, ha emitido un comunicado aclarando su posición en este debate.

En una reciente entrevista con The Wrap, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, señaló que la adquisición de Microsoft no solo es buena para ellos, sino para toda la industria. Aquí se menciona que, al final del día, es el usuario quien definirá si este movimiento fue el correcto o no. Esto fue lo que comentó:

“Creemos firmemente que es algo bueno tanto para Microsoft como para la industria. Es un mercado muy fragmentado y hay suficiente espacio para que haya creatividad. Microsoft es nuestro aliado, y si esto provoca que su negocio sea más potente, es bueno para nosotros”.

Aunque Zelnick no ofrece un posible resultado paralelas deliberaciones que se está llevando a cabo en estos momentos, ha señalado que cada título es independiente por sí mismo y no compite con algo más, aunque haya cierta competitividad en el mercado, esto en referencia a la posible exclusividad de Call of Duty.

Nota del Editor:

Considerando que Take-Two es una gran compañía que no es extraña a la compra de diversos estudios, su posición no debería ser una gran sorpresa. Sin embargo, llama la atención que su posición ante la exclusividad de Call of Duty sea que cada juego solo compite contra sí mismo, lo cual no es del todo cierto.

