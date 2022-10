Xbox publica tweet burlándose de sus trolls

El día de hoy empezó de forma bastante polémica una vez más en el mundo de los videojuegos, esto se debe a la desaprobación de Reino Unido para la compra que Microsoft pretende hacer respecto a Activision Blizzard. Y aunque no tiene mucho que ver, en las diferentes plataformas los fans de PlayStation se han hecho notar por dicha nueva noticia.

Esto ha llegado tan lejos, que en cada publicación que hace Xbox en redes, sobre todo en twitter, diferentes fans de Sony solo ponen el texto “PlayStation is better”, no se agrega mucho más. Con esto, parece ser que la compañía ya se fastidió, y ahora han contestado en un tweet que nos muestra dichos comentarios incrustados en un chocolate Snickers.

Please check your candy this year!! We found troll posts in ours and they won't stop repeating the same thing over and over pic.twitter.com/HGl6Wqf4hT

— Xbox (@Xbox) October 12, 2022