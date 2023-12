Modelo de Uruguay hace bello cosplay de Androide 18

Dragon Ball es una franquicia que no para de generar contenido a pesar de ser bastante antigua, pues podemos ver que en estos momentos tiene algunas series en camino como Daima, el juego de Sparkin Zero que recientemente ha tenido nuevo tráiler y hasta semana con semana se liberan capítulos del manga de Super. Y como es algo que se ha convertido en intergeneracional, los fans no dejan de salir, no importa cuántos años hayan pasado desde que Gokú inició su aventura.

Esto se traduce a diferentes tributos que la gente hace en las redes sociales, el primer tipo son las ilustraciones usando el mero ingenio de artistas, o hasta los que se elaboran utilizando las inteligencias artificiales, esto con el fin de ver nuevas transformaciones. Por otro lado está el mundo del cosplay, en el cual los seguidores se disfrazan de los personajes más icónicos, llegando a tal punto de incluir versiones femeninas que no existen.

La cosplayer Uruguaya apodada Nina merigold en Instagram es seguidora de la saga, y de forma reciente le rindió tributo a la Androide número 18.

Aquí puedes ver las fotos:

Vale la pena mencionar, que la cosplayer ha hecho muchos más disfraces de personajes conocidos en la cultura pop, por solo nombrar a algunos tenemos a Tifa, Yor Briar, Boa Hancock, Bayonetta, Chun-Li y hasta Nico Robin. Eso hace que de forma inmediata se convierta en alguien profesional dentro del medio, incluso cuenta con páginas en las que los usuarios pueden hacer donación para que pueda continuar con el trabajo que deja encantados a fans del anime.

Recuerda que la temporadas de Dragon Ball se encuentran en Crunchyroll.

Vía: Instagram

Nota del editor: El negocio de los cosplay se está haciendo mucho más grande de lo que se podría esperar, y por ende la voz de quienes aman el anime ahora es más grande. Esto ha llegado a tal punto que este estilo de animación ya está entre las tendencias, algo que antes no era común.