Mod combina Star Fox 64 y Ocarina of Time para crear un increíble juego roguelite

Los modders lo han vuelto a hacer. Debido a que Nintendo no le ha dado la suficiente atención a Star Fox, los fans de la serie se han visto en la necesidad de crear sus propias experiencias. De esta forma, dos veteranos de esta comunidad han desarrollado un roguelite que combina Star Fox 64 con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y el resultado es impresionante.

Kaze Emanuar y Zel son dos modder que se han encargado de combinar estos elementos de gran forma. Su creación tiene como nombre StarFox 64: Survival, el cual nos pone en control de Fox, quien necesita sobrevivir en un planeta hostil por 30 días, los cuales nos ofrecen diferentes retos creados de forma aleatoria. En esta ocasión el famoso piloto deja su nave y tendrá que defenderse de un modo similar al de Link en sus entregas de N64.

De esta forma, la interfaz y los controles son similares a los que podemos encontrar en Ocarina of Time. Lo mejor de todo, es que ya puedes descargar StarFox 64: Survival en estos momentos aquí. Tal vez no sea la nueva entrega que todos esperan, pero es una propuesta lo bastante interesante para ameritar probarla. En una situación similar, un fan ha creado remakes de los horribles juegos CD-i de The Legend of Zelda.

Vía: Kaze Emanuar