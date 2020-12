Dedicado fan ha creado remakes de los juegos CD-i de The Legend of Zelda

Algunas cosas son mejor dejarlas en el pasado. Recientemente se dio a conocer que los infames juegos de The Legend of Zelda para del CD-i tendrían remakes. Este trabajo no corre a cargo de Nintendo ni Philips, sino de un dedicado fan que han pasado los últimos años de su vida re-imaginando estos títulos.

Dopply, el dedicado fan detrás de este proyecto, comentó que la intención de recrear Link: The Faces of Evil y Zelda: The Wand of Gamelon comenzó como una broma entre amigos, y como una forma para conseguir experiencia como desarrollador. Los remakes tienen soporte para pantalla ancha, un mejor gameplay, subtítulos, sprites rediseñados desde cero y contenido adicional.

Pese a que en su momento se podían descargar los remakes para PC aquí, Dopply ha eliminado cualquier rastro de su trabajo, esto debido a que no desea meterse en problemas con Nintendo. Aunque la compañía japonesa quiere olvidarse de la existencia de estos títulos, es un hecho de que siempre pelearan legalmente por mantener sus propiedades intactas.

Sin embargo, es probable que, en un futuro, algunos de los afortunados que tuvieron la oportunidad de descargar el juego, vuelvan a publicar estos remakes sin importarles las represarías de Nintendo.

Vía: Kotaku