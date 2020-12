Crash Bandicoot 4: It’s About Time demostró ser un gran retorno de la franquicia, pero el más reciente título de la saga no gozó del éxito que sus desarrolladores querían, posiblemente debido a la llegada de las nuevas consolas. Sin importar lo anterior, los fans demostraron un gran amor por esta cuarta parte y quienes lograron completarlo al 106% han descubierto un misterioso y nuevo logo.

Si tienes completado un 106% del juego, y golpeas la TV en el primer nivel, encontrarás algo nuevo. Tras mostrar los logos para Crash 1, 2, 3, y 4, la televisión mostrará un misterioso logo que rápidamente desaparece antes de que el dispositivo se apague.

There’s a new image that appears on the TV after you beat the game? Teasing Crash 5 or a spinoff? #PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE

— Kevin Fagaragan (@kimmotman) November 29, 2020