¡Minecraft Dungeons ya disponible en Xbox Game Pass!

A pesar del fuerte impacto que está causando la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, la industria de los videojuegos parece no mostrar señales de ralentizarse. Cada semana se siente como si tuviéramos un nuevo juego entre nuestras manos, y ahora ya es turno de poner los reflectores sobre Minecraft Dungeons, que ya está disponible para Xbox Game Pass en consolas y PC.

Si ya habías hecho la pre-carga del juego, entonces ya estás más que listo para empezar a disfrutarlo. Pero si no, de todos modos no hay de qué preocuparse, ya que el título únicamente ocupa 2.68GB de almacenamiento, así que no debería tomarte casi nada de tiempo para descargarlo.

Minecraft Dungeons es un spin-off del título principal con un enfoque más centrado en el combate y no tanto en la exploración o construcción. Además de jugarse desde una cámara de vista aérea, Minecraft Dungeons te permitirá aventurarte en docenas de calabozos con hasta cuatro amigos con el objetivo de derrotar al malvado Arch-Illager.

