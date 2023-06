Miles Morales tuvo un cameo en Spider-Man: No Way Home

Con el estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse, los reflectores para esta franquicia de Marvel han regresado en forma de teorías y opiniones sobre lo que significa el futuro del personaje en el UCM. Y es que en días recientes, se ha informado que la siguiente película live action sería la última de Tom Holland, teniendo así una vez más el manto en manos de nadie.

Esto ha llevado a pensar a los fans que Miles Morales podría llenar ese hueco que se quedará impregnado, y no hablan de la cinta que ya confirmó Sony, pues esa versión será una aventura aparte de la línea argumental de Disney. Eso nos lleva a una conversación en No Way Home, misma que indicaría que el héroe de Nueva York ya tendría una especie de sucesor.

Los seguidores detectaron en la escena final de la película, en la cual Peter se muda a un edificio de apartamentos, se escucha que hay algunos vecinos hablando, percibiendo el diálogo de una mujer que dice Miles ven mi amor, levanta tus cosas y ve a dormir, esto seguido de un hombre que dice “si no te vas a la cama ahora, no verás la tele en un mes”.

Todo indica que se trata de los padres de este personaje, Río y Jeff Morales. Y de hecho, ya se sabía de alguna manera que habitaba este mismo universo, pista que viene directamente de Spider-Man: Homecoming. Y es que en una de las partes finales de la cinta aparece Aaron Davis, tío del joven arácnido que le afirma en algún punto a Peter que tiene un sobrino.

vía: Spider-Man

Nota del editor: Sin duda ya tienen planeado meter a Miles en algún momento, dado que Tom Holland ya no está tan animado con seguir cumpliendo con el rol de Peter Parker. Además, ya es momento de pasar la batuta a otra generación.