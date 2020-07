Más contenido gratuito llegará a Bloodstained: Ritual of the Night hoy

Después del lanzamiento algo complicado de Bloodstained: Ritual of the Night hace más de un año, el equipo de desarrollo ha trabajado arduamente para arreglar los problemas técnicos y agregar contenido extra de forma gratuita. De esta forma, el día de hoy llegará una nueva actualización al título, la cual agrega los DLC Boss Revenge Mode y Chroma Wheel sin costo alguno.

Boos Revenge Mode nos dará la oportunidad de jugar como los villanos Andrealphus, Bathin, Bloodless y Gremory, en una serie de enfrentamientos contra los héroes Zangetsu, Dominique y Miriam. Cada demonio posee sus propias habilidades.

Por otro lado, Chroma Wheel, como su nombre lo indica, mejora la personalización al expandir las opciones de color para tus armas, ropa, cabello y varios elementos más. Cuando estés listo para probar las nuevas opciones, ve con Todd y ayúdelo a alcanzar 666 peinados para que puedas erradicar su maldición.

De igual forma, los modos Speedrun, Randomizer, Boss Revenge y Zangetsu ahora estarán desbloqueados desde el principio, y ya no tendrás que progresar en la historia para acceder a ellos. Mientras que Boss Rush, Hard Difficulty y Nightmare Difficulty sí requieren que avances hasta cierto punto.

Te recordamos que Bloodstained: Ritual of the Night ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Por otro lado, Bloodstained: Curse of the Moon 2, el spin-off en 8-bits de la serie, ya tiene fecha de lanzamiento.

Vía: Bloodstained