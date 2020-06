¡Bloodstained: Curse of the Moon 2 estará disponible la siguiente semana!

Gracias al éxito de la campaña de Kickstarter para Bloodstained: Ritual of the Night, un spin-off de 8-bits, conocido como Bloodstained: Curse of the Moon, fue desarrollado. Sin embargo, esta pequeña experiencia resulto ser todo un éxito y la semana pasada se anunció que una secuela de Curse of the Moon ya está en desarrollo, y tendremos la oportunidad de disfrutar de este título en cuestión de días.

Así es, Inti Creates ha revelado que Bloodstained: Curse of the Moon 2 llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 10 de julio y estará disponible a un precio de $15 dólares.

Como pudieron ver, esto no es todo, ya qué también se ha revelado que el juego contará con co-op, y los personajes principales del juego original también estarán presentes. De esta forma, tendremos siete personajes para elegir en nuestra aventura.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo 10 de julio.

Vía: Inti Creates