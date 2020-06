Phil Spencer felicitó a Naughty Dog por el éxito de The Last of Us Part II

A pesar de las controversias y criticas que ha recibido The Last of Us Part II, es incuestionable que el juego es todo un éxito. En cuestión de días, el trabajo más reciente de Naughty Dog logró romper récords en ventas, algo que ha llamado la atención de miles de personas, entre ellos, Phil Spencer, jefe de Xbox.

Recientemente, Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, publicó un tweet de agradecimiento por todo el apoyo que los fans le han proporcionado. Aunque las respuestas por parte del público no se hicieron esperar, fue la felicitación de Phil Spencer la cual llamó la atención.

“Enhorabuena a ti y al equipo por el éxito con un juego realmente genial. @Naughty_Dog”.

A lo que Druckmann respondió con:

“¡Gracias, Phil! Espero con ansias lo que todos ustedes están preparando”.

Thanks, Phil! Looking forward to what y’all have coming. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 26, 2020

En el pasado hemos visto a Spencer felicitar a compañías como Nintendo y Sony por sus logros dentro de la industria, así que este comportamiento no es inusual para el directivo. Este no fue el único mensaje que Neil Druckmann compartió recientemente, ya que también le habló directamente a los que critican negativamente The Last of Us Part II.

Vía: Phil Spencer