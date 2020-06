Crash Bandicoot 4 contará con más de 100 niveles y microtransacciones

Nos encontramos a un par de meses del lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Aunque al principio parecía que el juego nos iba a ofrecer una experiencia muy similar a las primeras tres entregas, nueva información ha revelado que el juego será bastante largo y que podría contar con microtransacciones.

En un correo de GameStop al público, se ha revelado que Crash Bandicoot 4 contará con más 100 niveles. Para poner esta cifra en contexto, los primeros tres juego sólo ofrecen 85 niveles combinados. Este es el mensaje que han compartido:

100+ LEVELS???

THAT $60 PRICETAG MAKES ALL THE MORE SENSE NOW, DANG

THIS IS N. SANE pic.twitter.com/a6bCJNMr8t

