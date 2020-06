¿Y si Trunks fuera mujer? ¡Así luciría!

View this post on Instagram

Another CRAZY shot from @electrumphotography 🙏😍 this man is a magician 🥰💖 Cosplay by me . . . . #cosplay#cosplaygirl#cosplayer#anime#animecosplay#dragonballz#dragonball#trunks#trunkscosplay#wig#makeup#animegirl#tattoogirls#tattoo#inked#inkedgirl#altgi