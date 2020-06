Impresionante figura transforma a Trunks en un samurái

La primera aparición de Trunks en pantalla siempre será recordada como uno de los momentos más épicos en todo Dragon Ball. Desde su vestimenta, el hecho que podía transformarse en un Super Saiyajin y su espectacular espada dejaron un impacto que hasta el día de hoy sigue siendo recordado con emoción. Ahora, gracias a un fan, ya sabemos cómo se vería Trunks si fuera un espectacular samurái.

Un simple vistazo al repertorio de personajes en Dragon Ball, y te darás cuentan que no muchos usan armas, casi todos pelean con sus puños y piernas, pero Trunks sobresale al portar una increíble espada. Si pensabas que el diseño del hijo de Vegeta no podía ser mejor, entonces prepárate para ver esta asombrosa figura.

Someone just showed me this and y'all need to see it too!! pic.twitter.com/OFljHE4Vpu

— 🍎 Ken Xyro | ᕕ( ᐛ )ᕗ (@KenXyro) June 12, 2020